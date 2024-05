Biden dice che quello che sta accadendo a Gaza non è un genocidio

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 21 maggio 2024) «Oltraggiosa». Così il presidente degli Stati Uniti Joeha definito la decisione del procuratore della Corte penale internazionale di chiedere il mandato d’arresto per crimini contro l’umanità per il premier israeliano Benjamin Netanyahu, il ministro della Difesa israeliano, Yoav Gallant, il leader di Hamas a, Yahya Sinwar, il leader politico di Hamas, Ismail Haniyeh, e il capo dell’ala militare di Hamas, Mohammed Deif. Il segretario di Stato Antony Blinken parla di scelta «vergognosa». E dal Consiglio per la Sicurezza nazionale il portavoce John Kirbyche è «ridicola l’equivalenza fra Hamas e Israele». E intervenendo alla celebrazione del Jewish American Heritage Month alla Casa Bianca,ha difeso con forza Israele,ndo che le forze israeliane non stanno commettendo unnella guerra contro i militanti di Hamas a