Biathlon - ufficiali le squadre per la stagione 2024-2025

(Di martedì 21 maggio 2024) Il Presidente Flavio Roda tramite la delibera numero 122 di martedì 21 maggio hazzato lediper la/25. Alla guida tecnica è stato confermato Klaus Hoellrigl, i gruppi sono quattro: Elite, Milano-Cortina 2026, Juniores e Interesse Nazionale, per un totale di 36 atleti. Del gruppo Elite fanno parte Tommaso Giacomel , Didier Bionaz, Lukaf Hofer, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi. Altri atleti che già la scorsasono stati protagonisti in Coppa del Mondo come Patrick Braunhofer, Elia Zeni, Hannah Auchentaller, Michela Carrara, Samuela Comola, Beatrice Trabucchi e Rebecca Passler rientrano tutti nel gruppo ‘Milano-Cortina 2026’. Ecco il quadro completo: SQUADRA “ELITE” ATLETI Giacomel Tommaso 05/04/2000 G.S. Fiamme Gialle Bionaz Didier ...

