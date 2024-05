Biasin | Oaktree-Inter? Già intesa una cosa! Marotta - una riprova

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 21 maggio 2024), giornalista di Libero e molto vicino alle questioni legate all’, ha detto la sua sue sulle parole di ieri di Beppe. CAMBIO ? Dalle colonne di Tmw, Fabriziosi esprime sul futuro societario: «L’oggi cambia proprietà. Anche in questo caso dovrebbe capitare qualdi clamoroso perché Steven Zhang riesca a saldare il debito in scadenza con. Il fondo americano ha già fatto intendere come pensa di gestire il club campione d’Italia: come prima. Del resto avrebbe pochissimo senso variare il modello gestionale che ha permesso ai nerazzurri di unire competitività sul campo e sostenibilità fuori. Il primo obiettivo della nuova proprietà – una volta insediata – sarà il rinnovo dei contratti dei vari Lautaro ...