Berlusconi - la piccola Ita vola basso | nel 2023 perdite di oltre 6,2 milioni

(Di martedì 21 maggio 2024) Anche laIta della famigliacontinua are in rosso e peggio di prima. Il bilanciodi Alba Servizi Aerotrasporti (Asa), controllata da Fininvest, si è infatti chiuso con una perdita di6,2di euro, peggiore del passivo di 5,7dell’anno prima. Il disavanzo è stato integralmente ripianato dall’assemblea soci del 29 aprile scorso svoltasi a Milano, mediante l’uso di 6,2versati da Fininvest in conto capitale, andati per 305mila a ripianare un pregresso passivo. La flotta aerea di Asa è composta da un jet Hawker 750, un Hawker 800 entrato a metà dello scorso anno, un elicottero Agusta Aw 139 e un jet Gulfstream 550, in comproprietà con la famiglia Gavio e gestisce un nuovo Falcon2000Lxs, non di sua ...

