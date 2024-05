Benevento - perde il controllo e cade dalla bici | 62enne in prognosi riservata

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 21 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoÉ in coma farmacologico un, docente di fisica, che nel pomeriggio di ieri è cadutosuaa pedalata assistita mentre si trovava nel quartiere Pacevecchia, a. L’uomo, che è stato soccorso e ricoverato d’urgenza presso l’ospedale ‘San Pio’, avrebbe perso ildellae sarebbe scivolato rovinosamente a terra, battendo la testa. Sul luogo dell’incidente non vi sono segni, nè sono state reperite tracce che facciano pensare ad uno scontro con un altro mezzo. La Polizia Municipale, intervenuta sul posto per i rilievi, ha provveduto al sequestro del mezzo e sta attualmente svolgendo accertamenti dettagliati per comprendere le dinamiche di quanto accaduto. Il docente, persona molto nota in città, è una figura di spicco nel ...