Benessere e salute mentale di giovani e insegnanti - le nuove linee guida della Commissione UE con 11 raccomandazioni

La vicenda del caso doping riguardante Paul Pogba potrebbe prendere una piega inedita e, per certi versi, pericolosa…non solo per il francese. Il centrocampista della Juventus – risultato positivo al testosterone ad agosto 2023 e successivamente squalificato per quattro anni dal Tribunale Nazionale Antidoping – potrebbe giocarsi la sua “ultima” carta per diminuire quantomeno la sanzione.

