Bella e le altre che hanno puntato tutto sull' eyeliner per la settimana serata del Festival di Cannes 2024 Per un make up tutto occhi

(Di martedì 21 maggio 2024) E al settimo red carpet dicompare lui, l’eye-liner. Nero, intenso, eclettico, elegante e dark al contempo: gli aggettivi per descrivere la riga più famosa delup si sprecano e ogni volta che diventa protagonista del trucco, è sempre un trionfo. Sottilissimo come il tratto essenziale diHadid, teatrale come quello di Coco Rocha o rock come quello sfoggiato dalla top Marlijn Hoek, siderale come per ilup di Diane Kruger, sul tappeto rosso di The Apprentice prima e The Shrouds poi, questo trucco ha mostrato tutta la sua versatilità. ...

E' Tutto pronto per il 77esimo Festival di Cannes , dal 14 al 25 maggio, che vedrà in concorso Paolo Sorrentino con "Parthenope", girato tra Napoli e Capri, con Gary Oldman e molti grandi attori italiani. A valutare i film in gara quest'anno c'è una giuria guidata dalla regista di "Barbie" Greta Gerwig, di cui fa parte anche Piefrancesco Favino. E mentre si attendono film di grandi autori, da Coppola a Lanthimos, Cronenberg, Audiard, si vocifera di un super scandalo legato al #metoo proprio nel giorno d'apertura, con la pubblicazione su Mediapart di un lungo elenco di attori e registi responsabili di abusi. ilfogliettone

Eccoci, da stasera la Croisette verrà di nuovo presa d’assalto da flash, fan, star del cinema e abiti da urlo. Il programma del Festival di Cannes 2024 è molto denso. La selezione sarà fortunata come quella dello scorso anno ? Le premesse ci sono tutte. A partire dal grande ritorno di Francis Ford Coppola che presenterà in concorso il suo nuovo film Megalopolis con Adam Driver, Dustin Hoffman Shia LaBeouf e Laurence Fishburne. gqitalia

Si è tenuto ieri sera il red carpet di The Shrouds alla alla 77a edizione del Festival di cannes al Palais des Festivals.

Il nome dell'influencer è stato accostato a quello del tennista Alexander Zverev, fidanzato da quattro anni con la modella e attrice Sophia Thomolla. Una coppia affiatata, che non lascia trapelare ind ...