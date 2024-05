Beautiful streaming - replica puntata del 21 maggio 2024 | Video Mediaset

Piero Chiambretti torna nella “sua” Rai 3 dopo venticinque anni: Donne sull’orlo di una crisi di nervi è il titolo del suo nuovo programma, chiaro riferimento al film omonimo di Pedro Almodovàr. In onda da martedì 14 maggio 2024 in prima serata, per sei puntate, il programma nasce dalle ceneri de La Repubblica delle Donne , trasmesso da Rete 4 dal 2018 al 2020. ascoltitv

Lo show Il Volo Tutti per Uno torna nella splendida cornice dell’Arena di Verona 2024. Il trio italiano più famoso al mondo composto da Piero Barone, Gianluca Ginoblee Ignazio Boschetto è pronto per la seconda puntata trasmessa in esclusiva su Canale 5. Ecco Tutti gli ospiti e le anticipazioni della puntata di stasera, martedì 21 maggio 2024. Il Volo Tutti per Uno 2024, gli ospiti e la scaletta della seconda puntata del 21 maggio all’Arena di Verona martedì 21 maggio 2024 dalle ore 21.

