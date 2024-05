Beautiful - anticipazioni 23 maggio | Bill sfida Liam e Wyatt

Ecco le anticipazioni della soap spagnola per la puntata in onda domani alle 16:45 circa su Canale 5. Dopo l'episodio di oggi, La Promessa andrà in onda su Canale 5 mercoledì 22 maggio alle 16:45. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata che ci svelano il ritorno di Don Carlos alla tenuta. La trama si dipana a Cordova nel 1913 e segue la storia di Jana Expósito, determinata a vendicare sua madre e a scoprire la verità dietro al rapimento di suo fratello minore avvenuto molti anni prima. movieplayer

È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata in onda stasera 21 maggio 2024 su Rete 4 Questa sera, martedì 21 maggio 2024, su Rete 4 va in onda È sempre Cartabianca, il programma con Bianca Berlinguer che dà spazio ai principali temi di attualità della settimana: dalla politica alla cronaca, fino alle notizie di società ed economia. In studio per il dibattito giornalisti, opinionisti e politici dei vari schieramenti, per affrontare e analizzare gli argomenti più caldi del momento in Italia e non solo.

tpi