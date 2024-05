Bayer Leverkusen - Xhaka è fiducioso | Abbiamo studiato l’Atalanta

(Di martedì 21 maggio 2024) “Sono contento di essere qui, è la mia seconda finale dopo quella giocata con l’Arsenal”. Lo ha detto, ai microfoni di Sky Sport, il centrocampista del, Granitalla vigilia della finale di Europa League contro. La squadra campione di Bundesliga è imbattuta e sogna il triplete, visto che è anche in finale di Coppa di Germania. Merito di Xabi Alonso, che nel 2022 ereditò unin grande difficoltà. Ora è tutta un’altra storia: “E io ne sono molto felice, il mister è stato fondamentale per la stagione chefatto, ci ha messo nelle giuste condizioni di esprimerci al meglio”, dice l’ex gunners che parla anche dell’imbattibilità record. “Tante squadre hanno provato a batterci, noi vogliamo rimanere imbattuti anche domani, ma andremo in campo sempre ...

Gasperini: “Abbiamo giocato tante partite importanti, dispiaciuto per De Roon. Possiamo creare problemi al Bayer” - Gasperini: “Abbiamo giocato tante partite importanti, dispiaciuto per De Roon. Possiamo creare problemi al bayer” - Intervenuto a Sky Sport, Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della finale di Europa League contro il bayer leverkusen: “Quando arriva una ... sportpaper

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato alla vigilia della finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen - Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato alla vigilia della finale di Europa League contro il bayer leverkusen - Il grande giorno sta arrivando, la finale di Europa League tra Atalanta e bayer leverkusen è alle porte. Nella consueta conferenza stampa della vigilia ha parlato Gian Piero Gasperini, tecnico dei ... calcionews24

Atalanta, Gasperini prima della finale: "Leverkusen imbattuto, ma abbiamo l'autostima giusta per provarci" - Atalanta, Gasperini prima della finale: "leverkusen imbattuto, ma abbiamo l'autostima giusta per provarci" - EUROPA LEAGUE - Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa prima della finale di Dublino col bayer leverkusen: "Abbiamo l'autostima giusta per provarci". E poi sul ... eurosport