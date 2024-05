Basket serie C Scuola Basket sconfitta anche a Santarcangelo Per la retrocessione manca solo la matematica

(Di martedì 21 maggio 2024) Sestanella poule salvezza diC per la, battuta 89-78 dae vicinissima allain Divisione Regionale 1. Non c’è ancora lacertezza, che potrebbe però arrivare domani sera in caso di ulteriore ko nel recupero sul campo di Montecchio: il gruppo allenato da coach Campi si appiglia all’ultima speranza, ma il destino sembra ormai segnato. Ala Sbf rientra nell’ultimo parziale ma è punita dal talento offensivo dei padroni di casa, che hanno in Conti il miglior marcatore con 24 punti alla sirena. I ferraresi, dopo un brutto primo tempo, provano a ricucire negli istanti finali, ma la reazione di nervi non basta.

