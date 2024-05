(Di martedì 21 maggio 2024) Una stagione certamente poco positiva vissuta dalla società trevigiana che ha colto la salvezza sul gong del campionato di LegaA. Un sospiro di sollievo, quindi, per tutto l’ambiente veneto che potrà continuare a infestare il massimo torneo della nostra pallacanestro. L’obiettivo più importante in vista della prossima annata di palla a spicchi sarà uno soltanto: cercare di vivere in tranquillità tenendosi lontano dalla zona retrocessione. Per farlo, ovviamente, ladovrà attuare unattento e chirurgico. Uno dei tasselli da sistemare, o meglio confermare, è Pauly, uno dei giocatori migliori di. Il cestista vorrebbe rimanere, ma l’ultima parola spetterà alla società....

Una regular season davvero molto strana quella vissuta da Banco Sardegna Sassari che ha fortemente faticato nelle sfide alla portata, per poi battere le avversarie più toste da affrontare. Proprio quelle vittorie hanno regalato, in effetti, una salvezza piuttosto tranquilla ai sardi che hanno dovuto salutare, per mancanza di continuità, la zona dedicata ai playoff scudetto della Lega Basket A. metropolitanmagazine

Basket | Mercato Nutribullet Treviso, quale futuro per Paulicap - basket | mercato Nutribullet Treviso, quale futuro per Paulicap - Per farlo, ovviamente, la Nutribullet Treviso dovrà attuare un mercato attento e chirurgico. Uno dei tasselli da sistemare, o meglio confermare, è Pauly Paulicap, uno dei giocatori migliori di Treviso ... metropolitanmagazine

Vivaticket e Mashfrog lanciano Ticket Wallet, il mercato sportivo diventa sempre più digitale: cosa cambia per i tifosi - Vivaticket e Mashfrog lanciano Ticket Wallet, il mercato sportivo diventa sempre più digitale: cosa cambia per i tifosi - Queste due realtà hanno scelto di stringere una partnership per promuovere nuove opportunità di digitalizzazione del mercato sportivo. Ticket Wallet nasce infatti da un lavoro congiunto e rappresenta ... quotidiano

Basket, il Barcellona bussa alla porta di Milano: interessa Shields - basket, il Barcellona bussa alla porta di Milano: interessa Shields - L'Olimpia Milano non sta splendendo in questo primo scorcio di playoff. Fattore campo perso nelle prime due partite con Trento, ci sarà bisogno di un ... oasport