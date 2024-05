Basket | Lorenzo Saccaggi baluardo di Estra Pistoia | 250 presenze

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 21 maggio 2024) Una presenza costante. Undifficile da abbattere. Più semplicemente, un porto sicuro per vecchi e nuovi compagni di una società che sta scrivendo pagine importanti della sua recentissima storia.da neopromossa ha impressionato tutti gli addetti ai lavori conquistando i playoff scudetto di LegaA. Purtroppo per i toscani, però, la serie contro Germani Brescia non ha regalato ulteriori soddisfazioni a una piazza che sognava in grandissimo. Il turno disputato con i lombardi, però, resterà comunque nella storia del club biancorosso:ha messo a referto la presenza numero 250 entrando sempre più nella leggenda degli orsi. Un traguardo davvero ragguardevole giustamente festeggiato.parla del ...