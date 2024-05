Basket femminile - Settore giovanile | vinta la Coppa Toscana Under 17 Green Le Mura campione regionale

Grande risultato per il gruppo Under 13 della Scuola Basket Arezzo guidato in panchina da coach Marco Evangelisti, la formazione amaranto si è infatti aggiudicata la Coppa Toscana di categoria battendo nella Final Four di Pomarance prima la Dynamo Red Bears Pistoia poi dopo un tempo supplementare in una finale tiratissima Valdisieve. La formazione della Scuola Basket Arezzo si presentava a queste finali con un percorso netto, nella seconda fase i ragazzi di coach Evangelisti hanno cambiato marcia ed hanno vinto tutti e dieci gli incontri disputati per poi imporsi negli spareggi con Calcinaia e Monsummano che sono valsi l’accesso al weekend decisivo.

