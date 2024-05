Basket femminile - non basta la vittoria alla Feba Cagliari continua la rincorsa verso l’A2

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 21 maggio 2024) Laha sfiorato l’impresa contro la Virtusin gara 2 della sfida spareggio valida per ottenere il pass per le finali nazionali. Le civitanovesi hanno sfoderato una grande prestazione ma laper 75-62 non è stata sufficiente per ribaltare il -19 dell’andata. E così la formazione sarda ha conquistato il biglietto che le permetterà di lottare per la promozione nel. "Dovevamo vincere – afferma la coach Donatella Melappioni – e lo dovevamo a questo pubblico meraviglioso. Purtroppo il nostro accessofase successiva si è deciso nella gara d’andata. In questa partita, probabilmente complice anche un po’ di tensione nei primi due quarti, non siamo riuscite ad essere nel piano partita, cosa che siamo riuscite ...