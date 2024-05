Barillari picchiato da Depardieu in via Veneto | il fotoreporter in ospedale

(Di martedì 21 maggio 2024) (Adnkronos) – Scene da dolce vita oggi, 21 maggio, a Roma. Scene brutte. Sono le 14 circa all'Harry's bar di via. Secondo quanto ricostruito da Adnkronos, Gerardsta pranzando insieme alla compagna e ad altre quattro persone ai tavolini all'aperto dello storico locale della Capitale. La sua presenza non può passare inosservata al L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado” MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026 Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologhe Tomasi: ...

