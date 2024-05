Barillari picchiato da Depardieu in via Veneto finisce in ospedale Il fotoreporter | Mo lo denuncio

In Via Veneto riTorna la “Dolce Vita” con la voce di Maria Elena Infantino che accompagnerà la cucina autentica di Chef Emmanuel di Liddo: una serata all’insegna della felicità per il primo anniversario di Allegrío. In occasione del 1° anniversario di Allegrío giovedì 30 maggio ore 20:30, nella splendida Via Veneto, ci si potrà immergere in una cena 4 mani con lo Special Guest Chef Emmanuel di Liddo e i resident Chef Daniele Creti, Ivano Veccia, Giuseppe Aiello,Mario Di Costanzo.

funweek