Bambino morto mentre gioca in piscina | hanno condannato la mamma e il papà

Ieri sera l’atroce morte di un neonato a Palazzolo Vercellese, provincia di Vercelli. cinque mesi , azzannato dal pitbull di famiglia. Secondo il resoconto di Foggia today una settimana fa a Serracapriola una bimba di sette anni venne azzannata in strada da un pitbull di proprietà. Il cane aveva già morso una ragazza ed alla vista la bambina impaurita stava scappando e finendo però per attirare su di sé l’impeto dell’animale. noinotizie

Ieri sera l’atroce morte di un neonato a Vercelli . cinque mesi , azzannato dal pitbull di famiglia. Secondo il resoconto di Foggia today una settimana fa a Serracapriola una bimba di sette anni venne azzannata in strada da un pitbull di proprietà. Il cane aveva già morso una ragazza ed alla vista la bambina impaurita stava scappando e finendo però per attirare su di sé l’impeto dell’animale. noinotizie

Un bambino di cinque anni è Morto dopo essere stato azzannato dal pitbull di famiglia. La tragedia è avvenuta a Palazzolo Vercellese verso le 19.30 di oggi venerdì 17 maggio. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118. Ma i soccorsi non sono bastati per salvare la vita al bambino. Al momento dell’aggressione nel piccolo centro di poco più di mille abitanti, il bambino si trovava in braccio alla nonna, mentre passeggiava in giardino nel tentativo di farlo smettere di piangere.

open.online