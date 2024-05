Bambini ansiosi - come aiutarli? Come si manifesta l’ansia nei bambini e perché

Leggi tutta la notizia su gravidanzaonline

(Di martedì 21 maggio 2024) Iprovano emozioni potenti. A volte il mondo può apparire loroun luogo spaventoso e incerto o possono attraversare fasi complesse, per questo sentimentiansia e preoccupazione fanno parte del processo di crescita. Generalmente sono di breve durata e dimostrano che stanno imparando a risolvere i problemi da soli, mentre in alcuni casi sono più significativi o persistenti. Ma cosa possiamo fare nel caso di? Da cosa può dipenderedeineipuò derivare da una combinazione di fattori. Alcunisono naturalmente sensibili e potrebbero avere difficoltà ad affrontare i cambiamenti o le forti emozioni. In alcuni casi può esserci una predisposizione genetica o familiare.può svilupparsi anche dopo eventi stressanti della vita e alcune persone sperimentano molti eventi stressanti fin dalla tenera età,: la morte di qualcuno a loro vicino; trasferirsi in una nuova casa o scuola, soprattutto se questi spostamenti sono frequenti; difficoltà nel mangiare abbastanza; difficoltà con luoghi sicuri in cui vivere; difficoltà con l’istruzione scolastica; genitori che litigano, oppure separazioni e divorzi; bullismo, abuso o negligenza.