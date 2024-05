Balneari | illegittime le proroghe Attese le decisioni del cdm di venerdì

(Di martedì 21 maggio 2024): il prossimo consiglio dei ministri, fissato per24 maggio, dovrà prendere una decisione per evitare il caos. Dopo che, per il Consiglio di Stato, "sonolegeneralizzate delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, in quanto contrastanti con i principi di concorrenza e di libertà di stabilimento sanciti "non solo dalla c.d. Direttiva Bolkestein, ma anche dall’art. 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea" L'articolo proviene da Firenze Post.

ROMA (ITALPRESS) – Con le tre sentenze depositate oggi e relative ai giudizi oggetto delle decisioni delle Sezioni unite della Cassazione e della Corte di Giustizia, il Consiglio di Stato ha riaffermato i consolidati principi della sua giurisprudenza sulla illegittimità delle proroghe generalizzate delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative stabilite dal legislatore (da ultimo con il Dl 198 del 2022, convertito in legge n. ildenaro

