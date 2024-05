Bacconi | Secondo me a Napoli verrà Gasperini

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 21 maggio 2024) Adriano, allenatore e match analyst, ha parlato a Tele A. Nel corso di “Si gonfia la rete” ha voluto anche lui dire la sua sul prossimo allenatore del. Queste le sue parole: “me aper un po’ di motivi. Nell’ultima conferenza si è tradito per come ha parlato, in terza persona. Parlerebbe in prima persona se volesse restare. Dentro di sé cova questa voglia di dimostrare di essere da big. Ildeve ricostruire e lui è perfetto da questo punto di vista. Per ADL non è un allenatore che ha le pretese di Conte, ma ha le caratteristiche per piacere che ha Conte. Piace sicuramente alla società più di Pioli e Italiano”. Le parole disul suo probabile nuovo allenatore del...