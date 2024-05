Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 21 maggio 2024)il nome dipossibiledi Fiona Harvey, la presuntadi Richard Gadd, salita agli onori delle cronache internazionali dopo la diffusione, dove viene identificata con il nome fittizio di Martha Scott. Si tratta di, ildele possibile futuro primo ministro britannico, che sarebbe stato bombardato con 276 email in otto mesi durante il lockdown da Covid, con tanto di messaggi minacciosi e offensivi. Uno di questi messaggi recitava: «La tua vita non vale la pena di essere vissuta». Oltre a essere stato definito «avvocato da quattro soldi» e «stupido ragazzino» in altre email. Secondo ...