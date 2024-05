Aveva sparato ad una ventenne lo scorso Aprile a Sezze | catturato in Romania

(Di martedì 21 maggio 2024) Giornata importante quella di ieri quando gli organi di polizia dellahanno arrestato, in esecuzione di un Mandato di Arresto Europeo un uomo di 37 anni indagato perché, lo28, avrebbecon nei pressi di un luogo di ritrovo di giovani, colpendo una giovane donna di 20 anni. Su di lui pendono anche accuse per resistenza a Pubblico Uffici a le e per diversi furti aggravati commessi nel territorio dei Monti Lepini. All’identità del 37enne si è arrivati grazie alle immediate indagini avviate dai Carabinieri della Compagnia di Latina che consentivano ai militari di appurare che l’indagato, immediatamente dopo l’evento, si era rifugiato inper sfuggire alla cattura. Veniva immediatamente attivata la cooperazione internazionale con gli ...

