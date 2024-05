Aversa - 19enne investito e ucciso da treno in corsa

Emergono ulteriori particolari sul dramma consumatosi ieri a Roma dove una persona è stata travolta e uccisa da un treno. Secondo gli accertamenti degli investigatori il soggetto era in fuga dopo aver derubato in passante: fatale per lui si è rivelata però la decisione di attraversare i binari. Non è ancora stata identificata la vittima dell’investimento avvenuto ieri nella Capitale, all’altezza della stazione Sant’Elena sulla tratta Roma Cassino.

