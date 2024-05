Autonomia - opposizioni ripresentano 2000 emendamenti ma Salvini è convinto | Si andrà avanti

(Di martedì 21 maggio 2024) Articolo pubblicato martedì 21 Maggio 2024, 09:03 Il testo dell’differenziata è tornato oggi in Aula alla Camera per l’esame pregiudiziale, ultimo punto di discussione di questa settimana. Lesono pronte a dare battaglia e lo dimostrano i circa duemiladepositati, tutti entro lo scadere del termine. Si tratta di ben 1570L'articolo proviene da Il Difforme.

Il clima in Commissione Affari Costituzionali della Camera è diventato tesissimo a seguito dell’approvazione di un emendamento proposto dalla deputata del Movimento 5 Stelle, Carmela Auriemma, che ha portato alla rimozione del termine “autonomia” dall’articolo 1 del disegno di legge sull’autonomia differenziata . La modifica ha ottenuto un voto a sorpresa di 10 a 7 a favore, grazie all’assenza di membri di Lega e Forza Italia, sollevando un vespaio di polemiche. thesocialpost

AGI - Nell'Aula della Camera è iniziata la discussione generale sul ddl per l'attuazione dell' Autonomia differenziata, già approvato dal Senato. Paolo Emilio Russo (FI), relatore per la maggioranza, nel suo intervento ha ricordato che il ddl si compone in 11 articoli e che nel testo vengono richiamati i principi di "rispetto di unità nazionale, il principio del rispetto di unità giuridica ed economica e di coesione economica, sociale e territoriale anche con riferimento all'insularità e l'attuazione del principio di decentramento amministrativo. agi

Le Opposizioni a fare ostruzionismo, le polemiche sul voto di scambio con il premierato, i distinguo nella maggioranza e il flash mob del Movimento 5 Stelle fuori Montecitorio. L’approdo in Aula alla Camera del Ddl sull’ Autonomia differenziata accende il dibattito politico. "Dobbiamo bloccare questa scelta folle", dice la segretaria del Partito democratico su Sky mentre il ministro degli Affari Regionali Roberto Calderoli esulta sui social pubblicando una foto dell’ordine del giorno. quotidiano

Ripescato il ddl sicurezza. Fd’I lo vuole per le europee - Ripescato il ddl sicurezza. Fd’I lo vuole per le europee - (Politica) Le opposizioni a Fontana: «Fermatevi». Le Camere penali: «Incostituzionale». Il Gip di Napoli contro il reato di rivolta in carcere. Di Eleonora Martini ... ilmanifesto

Sprint Commissioni Camera su ddl sicurezza,protesta opposizioni - Sprint Commissioni Camera su ddl sicurezza,protesta opposizioni - Roma, 20 mag. (askanews) – Le commissioni riunite Affari Costituzionali e Giustizia della Camera avranno quattro giorni di tempo per esaminare il ddl sicurezza, atteso in aula lunedì 27 maggio prossim ... askanews

Autonomia Differenziata, Alemanno (Movimento Indipendenza): “Proporremo un referendum abrogativo” - autonomia Differenziata, Alemanno (Movimento Indipendenza): “Proporremo un referendum abrogativo” - autonomia Differenziata: nuova ondata di proteste contro la legge proposta dalla Lega Nord. Questa volta a scendere in campo è il Movimento Indipendenza. Iniziative sono in programma in diverse region ... corriereirpinia