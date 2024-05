Auto Trovata Senza Ruote | Colpo da 2 000 Euro

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 21 maggio 2024) Teramo - Un risveglio amaro per un cittadino di Roseto degli Abruzzi ieri mattina. La sua, parcheggiata in via Spaventa nel centro di Roseto, è statasopra quattro supporti di legno, priva di. Il furto, tra pneumatici e cerchioni, ammonta a circa 2.000. Il proprietario ha presentato denuncia contro ignoti. Sebbene sia la prima volta che un furto di questo tipo avviene a Roseto, in Abruzzo si sono verificati episodi simili. Un mese fa, una "banda delle gomme" ha colpito a Giulianova, rubando pneumatici vicino all'incrocio tra via Trieste e via Sardegna per un valore di circa 4.000. Altri furti sono avvenuti 40 giorni fa a Lanciano, dove sono state sottratte lea una Mercedes. Anche nel centro di Francavilla, a San Salvo e a Vasto, si sono registrati ...