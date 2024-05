(Di martedì 21 maggio 2024) L'editoriale del direttore - La vera stabilità è data dagli elettori noi dal 1948 a oggi abbiamo avuto 31 presidenti del Consiglio e la Germania 9 e 68 governi contro i 25 tedeschi. Giorgia Meloni è in carica dal 22 ottobre del 2022 e se resterà a Palazzo Chigi fino alla fine dell’anno, il suo sarà sesto nella classifica degli esecutivi più longevi. Vi sembra ancora un problema se si rafforzano i poteri del presidente del Consiglio? O se il capo dello Stato deve guardarlo dal basso in alto invece che dall’alto del Colle anche se non sono stati gli italiani a nominarlo? A me no Conte, l'inquisitore Il primo «vaffa» non si scorda mai: Giuseppe Conte si scatena e torna a comiziare su «nuove Tangentopoli» o «una questione morale nazionale», a uso elettorale. Peccato che, da Virgina Raggi a Beppe Grillo, sorvoli sugli assortiti guai giudiziari dei 5 Stelle.

Incidente in via Europa. Tre auto si scontrano - Incidente in via Europa. Tre auto si scontrano - Violento scontro ieri pomeriggio, martedì 21 maggio in via Europa a Santonuovo, intorno alle 14,30. Tre le auto coinvolte, che a causa del forte impatto e per le condizioni delle carrozzerie e degli ... lanazione

Contrattacco cinese - Contrattacco cinese - Pechino annuncia un’indagine anti-dumping su import prodotti chimici da Ue, Usa e Giappone. La risposta ai dazi di Biden sulle auto made in China - di VINCENZO BORGOMEO ... formulapassion

Auto europea addio - Panorama in edicola - auto europea addio - Panorama in edicola - L'editoriale del direttore - La vera stabilità è data dagli elettorinoi dal 1948 a oggi abbiamo avuto 31 presidenti del Consiglio e la Germania 9 e 68 governi contro i 25 tedeschi. Giorgia Meloni è in ... panorama