Dario CostantiniROMA – Cna ha siglato un memorandum d’intesa con la Federazione delle Camere di Commercio Saudite, rappresentata dal Saudi Italian Business Council, con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione commerciale tra i due Paesi e aumentare le opportunità all’ Export delle piccole imprese. “La firma del memorandum non è un punto di arrivo ma l’avvio di un progetto concreto per offrire opportunità alle nostre imprese e per consolidare gli scambi tra Italia e Arabia Saudita ”, ha commentato il Presidente Nazionale della Cna, Dario Costantini. lopinionista

Audi, collaborazione più stretta con la cinese SAIC. Al lavoro su una nuova piattaforma e tre SUV elettrici - audi, collaborazione più stretta con la cinese SAIC. Al lavoro su una nuova piattaforma e tre SUV elettrici - Il gruppo Volkswagen continua nella sua strategia “In Cina, per la Cina”, rafforzando la collaborazione fra audi e SAIC. Le due società svilupperanno insieme una piattaforma elettrica e tre SUV. dmove

F1. Alunni Bravi sull'era Audi: “Sainz è un nostro obiettivo”. “Vasseur È l’uomo giusto per la Ferrari" - F1. Alunni Bravi sull'era audi: “Sainz è un nostro obiettivo”. “Vasseur È l’uomo giusto per la Ferrari" - C'è Carlos Sainz tra gli obiettivi della Sauber, che nel 2026 diventerà il team ufficiale di audi in Formula 1. Lo conferma il team representative Alessandro Alunni Bravi, che abbiamo incontrato a Imo ... msn

Audi, accordo di collaborazione con SAIC per il mercato cinese - audi, accordo di collaborazione con SAIC per il mercato cinese - Il nuovo accordo tra audi e SAIC fa parte di un più ampio piano di espansione sul mercato cinese da parte del Gruppo Volkswagen. Come sappiamo, parallelamente Volkswagen ha investito con Xpeng per ... hdmotori