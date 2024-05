Attirano turisti con il gioco delle tre carte nel centro di Milano e li derubano | arrestate 5 persone

Al via la riqualificazione della Terrazza a Mare di Lignano. Ecco come diventerà - Al via la riqualificazione della Terrazza a Mare di Lignano. Ecco come diventerà - UDINE, 21 mag - La Regione Friuli Venezia Giulia ha ufficialmente avviato i lavori di riqualificazione della Terrazza a Mare di Lignano Sabbiadoro, uno dei luoghi simbolo del turismo regionale. Dopo i ... nordest24

Truffavano i turisti con il gioco delle tre carte: denunciati - Truffavano i turisti con il gioco delle tre carte: denunciati - A Milano un gruppo di cinque uomini, già noti alle forze dell'ordine per precedenti episodi di truffa, ha derubato una coppia di anziani tramite raggiro. affaritaliani

Castello Sforzesco: turisti derubati dopo essere cascati nel tranello del gioco delle tre carte - Castello Sforzesco: turisti derubati dopo essere cascati nel tranello del gioco delle tre carte - Arrestate cinque persone di origine slava: hanno strappato il denaro dalle mani di una donna, indifferenti all’invalidità del marito ... ilgiorno