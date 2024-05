(Di martedì 21 maggio 2024) Sarannoi tifosi nerazzurri che tra oggi e domani voleranno da Bergamo a Dublino, qualcuno direttamente da Orio, molti con triangolazioni da migliaia e migliaia di chilometri, facendo scalo in altri Paesi europei, con soste di diverse ore tra un volo e l’altro. La speranza del popolo atalantino di replicare un esodo di massa, come quello dei 23mila scesi a Roma per la finale di Coppa Italia la scorsa settimana, si è infranto contro la dura realtà della scarsità di voli sulla capitale irlandese. Tutti esauriti a tempo di record quelli disponibili dagli scali milanesi o del nord Italia. Lodi Dublino ha una capienza di 51mila posti e ha riservato 12 mila tagliandi a ciascuna tifoseria. L’Uefa e le autorità irlandesi, per facilitare l’organizzazione e la sicurezza, hanno stabilito due meeting point per i ...

Attesi ottomila bergamaschi allo stadio Aviva - Attesi ottomila bergamaschi allo stadio Aviva - Saranno ottomila i tifosi nerazzurri che tra oggi e domani voleranno da Bergamo a Dublino, qualcuno direttamente da Orio, molti con triangolazioni da migliaia e migliaia di chilometri, facendo scalo ... ilgiorno

Conference, scoppia il caso Fiorentina: tutti i problemi per la trasferta dei tifosi - Conference, scoppia il caso Fiorentina: tutti i problemi per la trasferta dei tifosi - Aereo (dai 500 ai 700 euro) obbligatorio. ottomila biglietti disponibili. Si rischia che l’Aek stadium sia in mano ai sostenitori dell’Olympiacos ... corrieredellosport

Pagina 2 | Conference, scoppia il caso Fiorentina: tutti i problemi per la trasferta dei tifosi - Pagina 2 | Conference, scoppia il caso Fiorentina: tutti i problemi per la trasferta dei tifosi - Aereo (dai 500 ai 700 euro) obbligatorio. ottomila biglietti disponibili. Si rischia che l’Aek stadium sia in mano ai sostenitori dell’Olympiacos ... corrieredellosport