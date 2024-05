Cade in casa e viene sbranata dai suoi cani . È quanto accaduto, sabato 20 aprile, a una donna di 83 anni di Mortise che poi è stata trasportata all’ospedale di Padova dal personale del 118, dove ha subìto l’amputazione dell’intero arto superiore destro e dell’avambraccio sinistro. La donna è stata ricoverata in prognosi riservata, ma non è in pericolo di vita. ilfattoquotidiano

Attaccata dai suoi cani in casa, 50enne muore sbranata a Londra - attaccata dai suoi cani in casa, 50enne muore sbranata a Londra - E' successo a Londra. Dal primo febbraio in Inghilterra e Galles la razza è al bando e i proprietari che già avevano cani li hanno dovuti registrare ... adnkronos

