Atp Ginevra 2024 | rimonta super di Cobolli - batte Shelton e vola ai quarti

(Di martedì 21 maggio 2024)di Flaviosu Benal torneo ATP 250 di. Sulla terra battuta svizzera il tennista capitolino, reduce dalla bella vittoria di ieri contro Aslan Karatsev, pur essendo partito bene era finito sotto di un set e di un break al cospetto del numero quindici del ranking mondiale, testa di serie numero 4 del tabellone e dunque al debutto oggi dopo il bye. Ma la reazione dell’italiano è straordinaria: vince il secondo set al tie-break e poi domina in lungo e in largo il terzo parziale, vincendo col punteggio di 4-6 7-6(1) 6-2 in due ore e tre minuti di gioco endo per la quarta volta aidi finale in un torneo Atp, la seconda volta sulla terra rossa. L’avversario, giovedì, sarà il russo ...