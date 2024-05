Atletica - tanti azzurri impegnati domani in giro per l’Europa | Cavalli debutta sui 150 - Bruni di scena a Castellón

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 21 maggio 2024) I Campionati Europei 2024 dileggera sono ormai alle porte e questa è l’ultima settimana valevole per la qualificazione alla rassegna continentale di Roma (7-12 giugno). La data limite è infatti domenica 26 maggio, di conseguenzaatleti gareggeranno nei prossimi giorni per centrare lo standard per gli Europei o migliorare il piazzamento nel ranking. Fari puntati dunque giàsu vari meeting inper il Vecchio Continente che vedranno protagonisti diversi. Uno dei “campi” principali di mercoledì 22 maggio sarà quello di Marsiglia, con il debutto stagionale all’aperto sui 1500 metri della finalista mondiale di Budapest 2023 Ludovica(fu 11ma con il personale di 4:01.84) che si confronterà con due atlete da sub-4 minuti in carriera come l’etiope ...