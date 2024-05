Atalanta-Leverkusen finale Europa League - 22-05-2024 ore 21 | 00 | formazion - quo -e, pronostici Gasperini recupera Kolasi -ac, Xabi Alonso con Wirtz

(Di martedì 21 maggio 2024) A Dublino l’non va in campo soltanto nella sua primacontinentale per contendere all’, ma anche per permettere adi riempire la bacheca con un trofeo che coronerebbe il percorso di otto anni sulla panchina dei bergamaschi con una vittoria che finora è sfuggita tre volte in coppa Italia.

