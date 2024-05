Atalanta in partenza per Dublino | gruppo al completo con Gasperini E in città arriva la coppa

(Di martedì 21 maggio 2024)(Irlanda). La missione finale di Europa League è ufficialmente cominciata. Il volo privato che porterà l’è decollato dall’aeroporto di Orio intorno alle 11 italiane: la squadra è sbarcata in aeroporto, salutata da alcuni tifosi presenti, chi un po’ per caso, chi meno. Il charter arriverà nella capitale irlandese in circa un paio d’ore, poi trasporto in hotel e successivamente allo stadio nel pomeriggio, per le conferenze stampa di rito: parlerà prima mister, poi Djimsiti e De Roon a ruota, a partire dalle 17.30 italiane. Poi dalle 18.15 un’ora di allenamento all’Aviva Stadium, penultima sgambata prima della rifinitura di mercoledì imattina. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso daB.C. ...

Atalanta Leverkusen , ecco tre PUNTI fondamentali per i nerazzurri per cercare di portare a casa la Finale d’Europa League Comincia la settimana più importante della storia del l’Atalanta . A 48 ore dalla finale d’Europa League la posta in palio è molto alta per i nerazzurri nonostante sia la prima volta in un contesto importante come questo […] calcionews24

Zingonia. Obiettivo Dublino , anche , se non soprattutto, per Sead Kolasinac . Il difensore bosniaco nella seduta di lunedì pomeriggio a Zingonia è Torna to a lavorare in gruppo , così come anche Emil Holm : l’ Atalanta può guardare con più fiducia ad un possibile recupero in vista della finalissima contro il Bayer Leverkusen di mercoledì. Il bosniaco è fermo dal 2 maggio, dall’infortunio al bicipite femorale (lesione di primo grado, nel dettaglio) rimediato al Vélodrome, ricadendo dopo un volo di testa per evitare che il Marsiglia segnasse l’1-1. bergamonews

Il Pagellone della 37ª giornata di Serie A: Cagliari e Verona in paradiso, Sassuolo all'inferno, Milan senza stimoli - Il Pagellone della 37ª giornata di Serie A: Cagliari e Verona in paradiso, Sassuolo all'inferno, Milan senza stimoli - SERIE A - Per una volta nel pagellone non mettiamo in copertina le "grandi". Imprese di veneti e sardi, retrocedono i neroverdi. atalanta in Champions. eurosport

ATALANTA - Striscione dei tifosi per De Roon: "Hai già vinto la tua coppa" - atalanta - Striscione dei tifosi per De Roon: "Hai già vinto la tua coppa" - Striscione a sorpresa dei tifosi dell'atalanta davanti all'abitazione di Marten de Roon, che non potrà giocare la finale di Europa League domani a dublino contro il Bayer Leverkusen per una lesione al ... napolimagazine

IL MATTINO - Italiano ha detto sì al Napoli. Ora è lui il grande favorito - IL MATTINO - Italiano ha detto sì al Napoli. Ora è lui il grande favorito - "Gasperini ha chiesto (e ottenuto) tempo prima di iniziare a pensare al suo futuro lontano da Bergamo: avrà le idee chiare dopo la finale dell'atalanta di dublino di domani. Ma non è detto che poi ... areanapoli