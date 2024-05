Kolasinac recupera dal suo Infortunio e sarà presente in vista di Atalanta Leverkusen : valevole per la FINALE d’Europa League Novità importanti in vista di Atalanta Leverkusen : dall’ Infortunio infatti Gian Piero Gasperini recupera il difensore Kolasinac (perno della retroguardia nerazzurra). Infatti il difensore bosniaco risulta che oggi si sia allenato in gruppo così come Holm, mentre […] calcionews24

Dublino (Irlanda). saranno quasi 8mila i tifosi dell’Atalanta che mercoledì (22 maggio) saranno presenti all’Aviva Stadium di Dublino per sostenere i nerazzurri nella Finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen. La vendita si è svolta tra lunedì 13 e venerdì 17 online: erano circa 12mila i tagliandi a disposizione dei fan nerazzurri nei settori dedicati. bergamonews

«L'esempio del L'Atalanta può dare speranza al calcio, che è bello proprio per la meritocrazia». Se fosse in corsa per le elezioni, Gian Piero Gasperini avrebbe già il suo programma politico. E guadagnerebbe larghe fette di consenso, c'è da giurarci: perché la sua Atalanta non è solo una squadra diventata mina vagante tra le grandi, ma qualcosa di più – grande nel senso più specifico del termine. gqitalia

Atalanta in finale di Europa League, Giacobazzi rinvia lo spettacolo al Teatro Donizetti di Bergamo - atalanta in finale di Europa League, Giacobazzi rinvia lo spettacolo al Teatro Donizetti di Bergamo - BERGAMO - A seguito della finale di Europa League tra atalanta e Bayern Leverkusen, prevista mercoledì 22 maggio, e all'installazione dei mega schermi ... lopinionista

Gasperini si gode il traguardo: "Il Bayer Leverkusen non perde mai. Noi però vogliamo fare la storia" - Gasperini si gode il traguardo: "Il Bayer Leverkusen non perde mai. Noi però vogliamo fare la storia" - Per l’allenatore di Grugliasco (che piace tanto al Napoli) si tratterà di una prima volta assoluta "Anni fa eravano noi quelli ’’strani’’. Oggi tre difensori e tre attaccanti sono diventati di moda" . ilgiorno

I segreti del Bayer Leverkusen imbattuto: “Consapevolezza, forza mentale e zero pressioni” - I segreti del Bayer Leverkusen imbattuto: “Consapevolezza, forza mentale e zero pressioni” - Bundesliga) e per l’appunto l’Europa League. Una stagione che sarà un successo comunque andrà la finale di Dublino contro l’atalanta, visto che il Meisterschale vinto stra-dominando il campionato (28 ... bergamonews