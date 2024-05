Atalanta-Bayer Leverkusen - tutti i numeri della finale di Europa League e dove vederla in Tv

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 21 maggio 2024) Un’altraattende l’, la più importantestoriaDea. Dopo la delusione di aver perso quasi a sorpresa la Coppa Italia contro la Juventus, la squadra di Giampiero Gasperini è volata a Dublino per sfidare ile provare a portare a casa l’. Forse proprio l’occasione di vincere il primo trofeo continentale potrebbe aver distratto i bergamaschi una settimana fa all’Olimpico, ma adesso non ci sono più alibi: né l’infortunio di un uomo chiave come capitan Marten De Roon, nér affrontare una squadra che non perde da 51 gare consecutive. Le “aspirine” di Xabi Alonso hanno dimostrato di essere una delle migliori squadre europeestagione e adesso hanno nel mirino il triplete, dopo aver vinto la Bundesliga e in attesadi Coppa di Germania. L’però ha dimostrato di non essere da meno, battendo nel loro cammino anche superpotenze come il Liverpool.