Atalanta-Bayer - Gasperini enigmatico sul futuro | “Xabi Alonso ha fatto un gesto molto bello”

(Di martedì 21 maggio 2024) Alla vigilia della finale di Europa League a Dublino il tecnico della Dea commenta anche le voci sul possibile addio dopo la coppa. E sulla partita dice: "Non abbiamo alibi, nemmeno per le assenze".

L’Atalanta, dopo essersi sbarazzata del Marsiglia in semifinale e aver perso la finale di Coppa Italia con la Juventus, vuole portare a casa il trofeo contro il Bayer Leverkusen nel match valevole la finale di Europa League 2023/2024. La compagine bergamasca è ad un passo dal realizzare un’impresa storica portando a casa una coppa che, per la crescita dimostra nelle ultime stagioni, sarebbe più che meritata. sportface

