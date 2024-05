AstraZeneca punta a fatturato da 80 miliardi dollari al 2030

(Di martedì 21 maggio 2024)a raggiungere untotale di 80dientro il, rispetto ai 45,8didel 2023. I nuovi obiettivi sono stati annunciati dalla società.intende raggiungere l'obiettivo grazie a una crescita significativa dell'attuale portafoglio di prodotti oncologici, biofarmaceutici e per malattie rare e al lancio di 20 nuovi farmaci entro la fine del decennio. Per promuovere una crescita sostenuta oltre il, l'Azienda continuerà a investire in nuove tecnologie e piattaforme trasformative che daranno forma al futuro della medicina.manterrà il suo "impegno strategico nella ricerca e sviluppo, concentrandosi al contempo sulla ...

AstraZeneca sets ambition to deliver $80 billion Total Revenue by 2030 and sustained growth post 2030 - astrazeneca sets ambition to deliver $80 billion Total Revenue by 2030 and sustained growth post 2030 - Launch of 20 new medicines expected by 2030 Significant growth from existing oncology, biopharmaceuticals and rare disease portfolios Investing in disruptive innovation that will shape the future of m ... ansa