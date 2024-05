Assurdo Napoli - Repubblica svela | la reazione da Castel Volturno per la gara con il Lecce di domenica

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 21 maggio 2024) L’ultima giornata di campionato si giocherà traallo stadio Maradona,laavuta da: è da non credere. Manca poco al termine del campionato del, chescenderà in campo per disputare l’ultimadella stagione contro il. L’appuntamento è fissato per le ore 18 allo stadio Maradona e l’appuntamento servirà anche per salutare – definitivamente – alcuni grandi protagonisti della vittoria dello scudetto. Osimhen e Zielinski – presumibilmente – saranno all’ultimacon il. Entrambi spingono per recuperare dai rispettivi infortuni e giocare almeno uno spezzone di ...