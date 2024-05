(Di martedì 21 maggio 2024) Roma, 21 mag. (Adnkronos) – ?La decisione dell?Alta corte è una rara buona notizia per Juliane per tutti coloro che difendono ladiInternational ritiene che, in caso di estradizione negli Usa,rischierebbe gravi violazioni dei diritti umani come l?isolamento prolungato, in contrasto col divieto di tortura e altri maltrattamenti?. E’ il commento del consulente legale diInternational, Simon Crowther, a seguito della decisione dell?Alta corte di Londra di garantire a Julianla possibilità di appellarsi contro l?estradizione negli Usa.?Ildegli Usa di processare– sottolinea Simon Crowther –inla ...

Lo spazio non è stato scelto a caso, perché è proprio su una delle facciate di un’edicola abbandonata e trasformata in una libreria dedicata all’attivismo, che l’artista Boyan Kovatchev ha deciso di realizzare il murale , che verrà terminato nei prossimi giorni, dedicato a Julian Assange dal titolo “Wars, lies, truth.” L’edicola Latte Bookstore di Salvatore Barbera si trova in Largo Dino Frisullo, nel quartiere Testaccio di Roma , nel piazzale dedicato allo storico attivista che si è battuto per i diritti dei curdi, gli stessi che lì hanno il loro centro culturale Ararat, che è un crocevia di attività politiche e sociali. ilfattoquotidiano

Assange, Amnesty: "Tentativo Usa di processarlo mette in pericolo libertà di stampa" - assange, amnesty: "Tentativo Usa di processarlo mette in pericolo libertà di stampa" - "Una buona notizia che potrà ancora appellarsi contro l’estradizione negli Stati Uniti" “La decisione dell’Alta corte è una rara buona notizia per Julian assange e per tutti coloro che difendono la li ... adnkronos

Melt the Chains, a Londra la nuova opera di Laika dedicata a Julian Assange - Melt the Chains, a Londra la nuova opera di Laika dedicata a Julian assange - Il poster affisso nei pressi di Brick Lane, nel giorno in cui l'Alta Corte di Giustizia britannica ha deciso le sorti del giornalista, ritrae assange che si libera dalle manette grazie ad una candela ... 9colonne

A Londra la nuova opera di Laika dedicata a Julian Assange: “Melt the Chains” - A Londra la nuova opera di Laika dedicata a Julian assange: “Melt the Chains” - Laika vola a Londra per dedicare la sua opera a Julian assange nel giorno in cui si sono decise le sorti le giornalista. metropolitanmagazine