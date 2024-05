Ascolti tv - ‘Marconi’ su Rai1 vince il prime time

ASCOLTI TV 18 MAGGIO 2024 • Sabato • Il Caffè – x Tg1 – x 1Mattina in Famiglia – x + x Speciale Tg1 – x Linea Verde Tipico + LV Discovery – x + x Linea Verde Life – x Tg1 – x Linea Verde Sentieri – x Passaggio a Nord Ovest – x A Sua Immagine – x + x ItaliaSì! – x L’Eredità Weekend – x L’Eredità Weekend – x Tg1 – x AFFARI TUOI – xI MIGLIORI dei MIGLIORI ANNI – x Ciao Maschio – x Prima Pagina Tg5 – x Tg5 – x X-Style – x Super Partes – x Luoghi di Magnifica Italia – nd Forum (R) – x Tg5 – x Beautiful – x Endless Love – x Verissimo – x Verissimo: Giri di Valzer – x La Ruota della Fortuna – x La Ruota della Fortuna – x Tg5 – x Striscia la Notizia – x AMICI di Maria De Filippi – x Tg5 – x Radio2 Social Club: Il Meglio – x Quasar – x Cerchiamo Te: Missione Lavoro – x Cook40 – x Tg2 – x Tg2 Weekend – x Giro d’Italia 14^ Tappa – x Giro All’Arrivo – x Processo Alla Tappa – x Tg Sport – x Euro 2024 – x The Blacklist – x The Blacklist – x Tg2 – x Tg2 Post – xF. bubinoblog

Can Yaman in Viola come il Mare 2 Nella serata di ieri, Giovedì 16 Maggio 2024, su Rai1 Tutto per mio figlio ha conquistato 1.922.000 spettatori pari all’11.9% di share. Su Canale5 la terza puntata di Viola come il Mare 2 ha incollato davanti al video 2.375.000 spettatori con uno share del 15.1%. Su Rai2 Prey è la scelta di 791.000 spettatori pari al 4.

davidemaggio