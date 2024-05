Ascolti tv del 20 maggio - Marconi su Rai 1 o Michelle Hunziker su Canale 5

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 21 maggio 2024) Grandi debutti in tv lunedì 20e glis’impennano. Su Rai 1 è andata in onda la prima puntata della mini serie con Stefano Accorsi,– L’uomo che ha connesso il mondo. Su5 ha debuttatocon lo show Io canto family e su Rai 2 Cattelan con Da vicino nessuno è normale. Proprio la trasmissione di Alessandro Cattelan, Da vicino nessuno è normale, ha lasciato tutti col fiato sospeso per il forfait di Fedez, destando preoccupazioni sulle condizioni di salute del rapper che ha chiarito dicendo che ha avuto dei problemi nel fine settimana ma non è in fin di vita. Su Rai 1 invece, in occasione del 150° anniversario della nascita di Guglielmo(Bologna, 25 aprile 1874) e nell’anno delle celebrazioni per il 100° anniversario ...