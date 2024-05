Ascolti TV | dati Auditel di ieri - lunedì 20 maggio 2024

(Di martedì 21 maggio 2024): idei programmi più visti di20, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la fiction Marconi – L’uomo che ha connesso il mondo ha totalizzato 3443 spettatori (19,42% di share) nel primo episodio e 2722 (17,18%) nel secondo; su Canale5 la puntata di Io canto family ha avuto 2491 spettatori (share 16,93%). Il film Io sono vendetta su Italia1 ha catturato 1341 spettatori (7,05%); su Rai2 la puntata dello show Da vicino nessuno è normale si è portata a casa 912 spettatori (5,50%), mentre il programma Far West su Rai3 ha interessato 779 spettatori (4,66%). Su Rete4 la puntata del programma di attualità Quarta Repubblica ha ...

Bene la fiction Rai anche se in replica Nella serata di ieri, domenica 19 maggio 2024 , su Rai Uni, la fiction Makari in replica conquista 2.348.000 spettatori pari al 14.7% di share. Su Canale5 – dalle 21.32 all’1.18 – L’Isola dei Famosi registra una a.m. di 1.972.000 spettatori pari al 16.2% di share. Su Rai2 9-1-1 si ferma a 746.000 spettatori (4%) e 9-1-1: Lone Star a 796. 361magazine

Ottimi ascolti per fiction Marconi, Ammirati: "Decisiva qualità tecnica e artistica" - Ottimi ascolti per fiction Marconi, Ammirati: "Decisiva qualità tecnica e artistica" - “Raccontare la personalità di Guglielmo Marconi in una miniserie televisiva era una sfida complessa. Non era facile avvicinarsi al mito italiano per tratteggiarne la personalità complessa di imprendit ... rai