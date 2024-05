ASCOLTI TV 20 MAGGIO 2024 | IO CANTO FAMILY - MARCON - IL NUOVO SHOW DI CATTEL -N, I GIALAPPI

Cosa dice l'Oroscopo di Paolo Fox del 22 maggio 2024? Eccoci nel cuore pulsante della settimana, caratterizzato dalla presenza della Luna in Scorpione. Può succedere di tutto e di più con il trigono in Pesci che aiuta questo segno zodiacale in ogni comparto. Vediamo le previsioni astrologiche di Paolo Fox di mercoledì 22 maggio 2024, ricordando di osservare anche il proprio ascendente al fine di ottenere un Oroscopo accurato.

