Arrigoni sulle comunità energetiche | Importante driver per la transizione energetica

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di martedì 21 maggio 2024) Articolo pubblicato martedì 21 Maggio 2024, 15:28 L’Anci, l’Associazione Nazionale Comuni Italiani, e Gse, Gestore dei Servizi Energetici, sono in prima linea per supportare le amministrazioni locali a cogliere le varie opportunità sul fronte dell’energia. Il presidente del Gse, Paoloha affermato come “il vademecum con Anci è un ulteriore strumento messo a disposizione L'articolo proviene da Il Difforme.