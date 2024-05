Arrampicata sportiva - Camilla Moroni la miglior freccia dell’Italia per Parigi 2024 dopo la tappa delle OQS di Shanghai

(Di martedì 21 maggio 2024) Anche per l’è passata agli archivi la primadue tappeOlympic Qualifier Series, andata in scena a, in Cina: a metà del cammino che porta verso, andiamo a dare uno sguardo alla situazione degli italiani impegnati. Nello speed femminile Beatrice Colli e Giulia Randi hanno raggiunto la fase finale, salvo poi concludere rispettivamente 11ma e 16ma: a Budapest occorreràarsi per cercare la carta olimpica, che sembra essere più lontana per gli uomini, con Gian Luca Zodda, Ludovico Fossali ed Alessandro Boulos tutti fuori dai primi 16 in Cina. Discorso diverso nel boulder & lead, doveè rimasta fuori dalla finale, ma il nono posto assoluto lascia ...

L’Italia ha qualificato un atleta nell’ Arrampicata sportiva alle Olimpiadi di Parigi 2024 . Si tratta di Matteo Zurloni, che lo scorso 10 agosto si è laureato Campione del Mondo di speed e ha così staccato il biglietto per i Giochi. Nella capitale francese verranno messi in palio quattro titoli (due per sesso): quello nella combinata tecnica (lead&boulder) e quello nello speed. oasport

VOTO, BORSINO E MIGLIORI DELLA SETTIMANA dell’Italia Voto della settimana per l’Italia: 7 Borsino della settimana (chi sale e chi scende) ? A. Conyedo ( lotta ) ? Nazionale maschile curling? G. Miserendino ( Sollevamento pesi ) ? Germani-Bertuzzi (vela) Atleta della settimana (uomo). Matteo Berrettini (tennis): tirato a lucido come non mai, Matteo sembra un altro atleta e uomo. oasport

GORETTI, Ad un passo dai viola con accordo biennale - GORETTI, Ad un passo dai viola con accordo biennale - Proseguono le manovre in dirigenza per sostituire il dt Nicolas Burdisso che lascerà la Fiorentina a giugno. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il club viola ha individuato ... firenzeviola

Borsa: l'Europa apre in flessione, attesa per Lagarde - Borsa: l'Europa apre in flessione, attesa per Lagarde - (ANSA) - MILANO, 21 MAG - Le Borse europee avviano la seduta in calo, in vista del discorso del presidente della Bce, Christine Lagarde, all'evento Esma sul mercato dei capitali in Ue. L'attenzione de ... tuttosport

Milano-Cortina, Pancalli: "i ritardi fanno parte del Paese" - Milano-Cortina, Pancalli: "i ritardi fanno parte del Paese" - "Distinguiamo cio' che e' di competenza della Simico rispetto a quelle che sono le responsabilita' della fondazione. I ritardi fanno parte ... sportmediaset.mediaset