Arena allagata - Arena fortunata! Annalisa torna a Verona e neanche il nubifragio la ferma VIDEO

Annalisa Non avrà vinto Sanremo ma è oltre un anno che è in testa alle classifiche musicali. Un successo tangibile che è arrivato anche nelle principali città italiane dove Annalisa ha dato vita al suo primo tour nei palazzetti che, a partire da oggi, si sposterà ‘outdoor’ con due date all’Arena di Verona . Il doppio appuntamento sarà reso ancora più speciale dalla presenza delle telecamere di Mediaset. davidemaggio

Non ci sono parole per descrivere le emozioni che regala Annalisa quando canta e balla sul palco. Dopo aver conquista to il Forum di Assago, colei che è stata giustamente insignita del titolo di “ nuova regina ” della musica italiana è andata oltre, e la sera del 14 maggio ha conquista to, in una serata ricca di emozione, anche l’Arena di Verona . Annalisa , regina della musica , conquista l’Arena di Verona – Video Un po’ grande star, un po’ l’amica con cui passare una serata a ballare senza fine: questa è Annalisa . superguidatv

Non ci sono parole per descrivere le emozioni che regala Annalisa quando canta e balla sul palco. Dopo aver conquista to il Forum di Assago, colei che è stata giustamente insignita del titolo di “ nuova regina ” della musica italiana è andata oltre, e la sera del 14 maggio ha conquista to, in una serata ricca di emozione, anche l’Arena di Verona . Annalisa , regina della musica , conquista l’Arena di Verona – Video Un po’ grande star, un po’ l’amica con cui passare una serata a ballare senza fine: questa è Annalisa . superguidatv

Concerto di Annalisa all’Arena di Verona, 20 maggio 2024: anticipazioni scaletta, orario e come arrivare - Concerto di annalisa all’arena di Verona, 20 maggio 2024: anticipazioni scaletta, orario e come arrivare - La scaletta e l'ordine delle canzoni di annalisa in concerto all'arena di Verona, lunedì 20 maggio: il live è sold out. soundsblog

Annalisa pronta alla seconda data all’Arena: la possibile scaletta - annalisa pronta alla seconda data all’arena: la possibile scaletta - annalisa è pronta alla seconda data in arena di Verona, dopo il grande successo del 14 maggio. In base a quanto è successo nella prima, ecco una possibile scaletta ... 105

La possibile scaletta del concerto di Annalisa all'Arena di Verona - La possibile scaletta del concerto di annalisa all'arena di Verona - Lunedì 20, la seconda data in arena Per la prima volta, lo scorso 14 maggio, annalisa è stata in concerto all'arena di Verona. La cantante, che ha da poco terminato il suo tour nei palasport, e ha poi ... tg24.sky