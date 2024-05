Aqara lancia la sua prima presa intelligente da muro per il mercato italiano

Nel vasto panorama del content marketing , c’è un’idea che spicca tra le altre: creare Contenuti che vanno al di là della semplice promozione di prodotti o servizi, ma che scavano profonda mente nelle menti dei consumatori. È questa l’essenza di “ content e Psiche ”, l’ebook lancia to da Zero Contenuti in occasione del suo primo anniversario. Le motivazioni dietro la creazione del l’ebook L’agenzia di content marketing è convinta che per vendere un servizio sia fondamentale conoscerlo a fondo. milano-notizie

Al via dal 19 al 25 maggio la nuova campagna crossmediale di Mediaset a sostegno del turismo italiano: “Vacanze in Italia. Prima del DOVE scegli il COME”. L’iniziativa nasce con l’intento di promuovere un comportamento più consapevole nella scelta delle vacanze, perché viaggiare non è solo una questione di destinazione, ma anche di approccio. In particolare, in un paese come l’Italia, ricco di mete splendide e celebri, in cui la vera sfida non sta tanto nel decidere DOVE andare, ma piuttosto nell’ individuare il modo migliore per farlo.

