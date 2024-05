Apriti pace - dalle scuole ai territori

(Di martedì 21 maggio 2024) Il Coordinamento per l’educazione allanasce in seguito all’appello per il «cessate il fuoco» lanciato lo scorso novembre dall’istituto comprensivo Simonetta Salacone, che comprende alcunetra Torpignattara e first appeared on il manifesto.

Arezzo, 26 aprile 2024 – Giovani studenti a confronto con i testimoni dei conflitti di ieri e di oggi per un’educazione ai valori della pace, della memoria e della solidarietà. La sezione di Arezzo dell’ANVCG - Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra è pronta a tornare nelle scuole per una nuova edizione del progetto “Testimoni di pace” che, a partire da lunedì 29 aprile, proporrà un ciclo di incontri volti a promuovere occasioni di riflessione e di approfondimento sulle conseguenze delle guerre e sulla necessità di affermare i basilari principi di giustizia sociale. lanazione

Arezzo, 26 aprile 2024 – Giovani studenti a confronto con i testimoni dei conflitti di ieri e di oggi per un’educazione ai valori della pace, della memoria e della solidarietà. La sezione di Arezzo dell’ANVCG - Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra è pronta a tornare nelle scuole per una nuova edizione del progetto “Testimoni di pace” che, a partire da lunedì 29 aprile, proporrà un ciclo di incontri volti a promuovere occasioni di riflessione e di approfondimento sulle conseguenze delle guerre e sulla necessità di affermare i basilari principi di giustizia sociale. lanazione

Dalle convenzioni denunciate tra le Università e la fondazione Leonardo Med- Or, passando per l’affidamento dei corsi di educazione civica alle forze militari e alla presenza costante delle stesse forze armate nel mondo scolastico, fino alla “costruzione di un immaginario di guerra” e alla trappola del ‘duplice uso‘ nel mondo della ricerca. Mentre proseguono in tanti Atenei della penisola la manifestazioni di solidarietà al popolo palestinese, in un clima di repressione e criminalizzazione delle proteste, con gli studenti che da settimane rivendicano la cessazione degli accordi di collaborazione scientifica tra le Università italiane e quelle israeliane, allo Spin Time Labs di Roma diverse decine di docenti , giornalisti e accademici si sono ritrovati per il convegno “La scuola italiana va alla guerra. ilfattoquotidiano

Steps for peace (S4P), domani - Steps for peace (S4P), domani - L’istituto scolastico Romani di Casalmaggiore aderisce all’iniziativa Steps for peace (S4P), promossa da “Economy of Francesco”, la comunità internazionale di giovani economisti, imprenditori e change ... oglioponews

La storia di Seif Bensouibat, che rischia di essere espulso per alcuni messaggi pro Palestina - La storia di Seif Bensouibat, che rischia di essere espulso per alcuni messaggi pro Palestina - È un educatore algerino che vive in Italia da dieci anni con lo status di rifugiato politico: per quanto ha scritto in una chat privata è stato licenziato e ha passato quattro giorni in un CPR ... ilpost

Molteno: premi alla primaria e alla scuola secondaria - Molteno: premi alla primaria e alla scuola secondaria - Due premi per l'Istituto comprensivo di Molteno. Il primo, intitolato alla figura di Paolo Cereda, è andato ai ragazzi della ... casateonline